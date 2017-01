Antwerp laat speler die het begin dit seizoen haalde nu al vertrekken: "Contract in onderling overleg verbroken"

Antwerp heeft donderdagmiddag bekendgemaakt dat het afscheid neemt van Jordy Verstraeten. De 21-jarige rechtsback mag op zoek naar een nieuwe club.

Verstraeten tekende deze zomer een contract voor één seizoen met optie op een bijkomend, maar kwam niet verder dan vijf matchen voor The Great Old. Hij tekende onmiddellijk een contract bij Eendracht Aalst tot het einde van het seizoen.

"Jordy Verstraeten verlaat de Bosuil", klinkt het op de website van RAFC. "Zijn contract bij de Great Old werd in onderling overleg ontbonden, zodat de jonge back elders op zoek kan gaan naar meer speelkansen. Verstraeten tekende dit voorjaar in Deurne-Noord, na eerdere passages bij Lokeren, Club Brugge, Anderlecht en Zulte Waregem. We bedanken Jordy voor zijn inzet voor de club, en wensen hem veel succes toe bij zijn volgende uitdaging."