Butelle heeft geen schrik van 'de nieuwe Mathew Ryan': "Hij komt toch gewoon Bruzzese vervangen?"

door Redactie



Club Brugge haalde met Ethan Horvath een nieuwe doelman in huis. En dus is de vraag: wat betekent dat voor Ludovic Butelle, die wacht op een contractverlenging bij blauw-zwart?

Rune Lange vergeleek de 21-jarige Horvath al met Mathew Ryan. Butelle blijft er rustig onder. "Horvath is toch gewoon gekomen omdat Bruzzese vertrokken is", zegt de Fransman in Het Laatste Nieuws. "Je hebt nu eenmaal drie keepers nodig."

"Er is geen reden voor een polemiek, paniek of stress. De dingen zijn duidelijk, Club heeft een jonge doelman aangetrokken die talent heeft. Net als Jens Theunckens (18) jong en talentvol is. Simpel."

"Ik voel me niet verraden"

De vraag is ook wat er met het contract van de 33-jarige Butelle zal gebeuren. De verbintenis loopt nog tot medio 2018, met optie om het een jaar te verlengen. "Ik hoop echt te verlengen, want ik voel me uitstekend bij Club", gaat het sluitstuk verder.

"Ik weet al sinds het seizonsbegin wat er gaat gebeuren. Het bestuur houdt niets verborgen voor me. Met de komst van Horvath heeft Club mij dus niet verraden."