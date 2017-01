Straf! Man United voert - dankzij JosÃ© Mourinho - manoeuvre met Marouane Fellaini uit dat niemand nog zag aankomen

Straf! Man United voert - dankzij José Mourinho - manoeuvre met Marouane Fellaini uit dat niemand nog zag aankomen

door Redactie



Wat zou er deze winter gebeuren met Marouane Fellaini? Die vraag stelden velen zich nadat de Rode Duivel bij Man United op een dood spoor terecht kwam na weinig succesvolle maanden en een moeilijke relatie met de fans.

Maar kijk, Manchester United lichtte nu een optie in de verbintenis met Big Fella, meldt Het Nieuwsblad. En dus ligt de middenvelder nog tot medio 2018 onder contract op Old Trafford.

The Mancunians wilden van de contractverlenging aanvankelijk niet weten, maar onder druk van José Mourinho greep de Engelse topclub nu toch in. En dus zullen kandidaat-kopers komende zomer een extra inspanning moeten leveren om de 29-jarige Fellaini over te nemen.

Doeltreffend

Afgelopen dinsdag scoorde onze landgenoot in de League Cup-ontmoeting tegen Hull City (2-0). Fellaini werd luid toegezongen door de fans van United, iets wat hem nog maar zelden overkwam. Nu wil hij de komende maanden zich nog meer in de gratie spelen.