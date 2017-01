Manchester United komt met officieel nieuws over Marouane Fellaini

Marouane Fellaini heeft er nog geen zorgeloos avontuur opzitten bij Manchester United. De middenvelder kreeg al heel wat kritiek te verwerken, maar José Mourinho gelooft wel sterk in hem. Vandaag kwam dat tot uiting via een contractverlenging.

Toen Fellaini op de laaste transferdag van de zomer van 2013 tekende voor de Engelse topclub werd er een contract voor vier jaar met optie op een vijfde overeengekomen. Die optie is nu gelicht en dat verbindt hem tot de zomer van 2018 aan United.

José Mourinho is - net als zovele coaches voor hem - gek van het profiel dat Fellaini heeft. Een krachtige middenvelder die ook kan infiltreren is blijkbaar de natte droom van zowat elke coach. Dat de fans er anders over denken, stoort hem niet. De 29-jarige Fellaini speelde dit seizoen al 15 Premier League-matchen , maar scoorde nog niet. In de Europa League kwam hij aan twee verschijningen.