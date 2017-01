Michel Preud'homme bestempelde Brugse huurling als mogelijke seizoensrevelatie: "Daar heb ik nu zeven matchen de tijd voor"

door Diederik Geypen

Michel Preud'homme had mooie woorden over voor huurling Nikola Storm

Nikola Storm wil de komende maanden bij OH Leuven etaleren wat hij in zijn mars heeft. "Op training is hij vaak één van de besten", sprak Michel Preud'homme, zijn coach bij Club Brugge, afgelopen weekend nog mooie woorden.