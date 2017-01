Weiler wacht, Van Holsbeeck ook, tot frustratie van de eerste: versterking vs solden

Het was plezant op de winterstage van Anderlecht. De spelersgroep hangt na de week La Manga nog meer aan elkaar, de trainingen waren pittig en de sfeer was optimaal. Maar één man - die het woord niet meer neemt als het niet moet - zat toch met zorgen. René Weiler hoopte immers op meer.

En dan bedoelen we meer transfers. Met Isaac Thelin kreeg hij wel een back up voor Lukasz Teodorczyk, maar op meer versterkingen blijft het wachten. En Weiler had gehoopt om ze tijdens de stage al te kunnen inpassen. Eerst en vooral een nieuwe keeper, maar ook een middenvelder die de rol van Dendoncker zou kunnen overnemen als er iets met hem gebeurt. Op die twee posities wil de Zwitser er absoluut nog iemand bij.

Maar die kreeg hij niet van Herman Van Holsbeeck. En dat is de normale werkwijze van Van Holsbeeck, die deze winter op toppers mikt, maar ook niet de volle prijs wil betalen. Begin januari wijken ploegen niet van hun vraagprijs af, maar naarmate de mercato zijn einde nadert, zijn er wel mogelijkheden tot onderhandelen. En dat is deze wintertransferperiode dus niet anders.

Van Holsbeeck met de managers van Koen Casteels. Een transfer die hij hoopt er nog door te krijgen.

Koen Casteels bijvoorbeeld. Wolfsburg wil nu nog niet meewerken, maar de entourage van de doelman zal ook wel aan zijn club laten weten hebben dat deze situatie niet kan blijven voortduren. En managers zijn creatief in het onder druk zetten van een werkgever. Op een bepaald moment hoopt Van Holsbeeck dan ook dat Wolfsburg zal openstaan voor gesprekken. Als het dan nog niet te laat is dus...

Maar ook voor de positie van extra middenvelder is het zoeken. Het moet een kwaliteitsvolle jongen zijn, maar wel één die weet dat hij de concurrentie met Tielemans en Dendoncker moet aangaan. Geen sinecure als je weet dat die twee bijna incontournable zijn. En dan kom je weer uit bij iemand die zijn carrière wil herlanceren. En die optie is Anderlecht de voorbije jaren niet goed bekomen. Remember De Zeeuw, Marin, Rolando, Büttner...

Het worden voor Van Holsbeeck moeilijke weken. Zijn coach wil immers zo snel mogelijk versterkingen, want zijn team staat nu wel zo goed als op poten. Als hij nog nieuwe jongens wil inpassen wil hij daarmee volgende week ten laatste beginnen. Afwachten dus...