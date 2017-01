China kan niet iedereen kopen: "Benteke is niet te koop"

door Redactie



Christian Benteke is één van die Rode Duivels die een aanbod uit China op tafel zou hebben liggen. Het zou Crystal Palace een veelvoud van hun recordtransfer kunnen opbrengen, maar manager Sam Allardyce is duidelijk: "Niet te koop!"

Crystal Palace betaalde 32 miljoen euro voor Benteke aan Liverpool en hij werd daarmee de duurste inkomende transfer ooit van de club. Vanuit China zouden ze goed kunnen verdienen aan een verkoop, Allardyce denkt er niet aan. "Tenzij de voorzitter anders weet: Christian Benteke is niet de koop. Ik bouw verder op hem. Hij heeft dit seizoen al 8 goals gemaakt. Hij zal nog een belangrijke rol spelen voor ons", zei hij.

Benteke zelf zou ook geen zin hebben in een Chinees avontuur. Hij werd volgens HLN al benaderd door verschillende makelaars, maar stuurde hen allemaal onverrichterzake terug naar het Oosten. De droom van Benteke was om in de Premier League te spelen en die wil hij niet zomaar opgeven.