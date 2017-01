Borussia Dortmund begaat ongelukkige fout op Twitter, Standard zet de Borussen gevat op hun plaats

Dortmund zette de logo's van beide teams tegenover elkaar, maar gebruikte hiervoor het oude exemplaar van de Rouches. Zonder het geboortejaar 1898 en de ster die verwijst naar de tien titels van de Luikenaars.

En dus zette Standard de Schwarzgelben gevat op hun plaats met een hilarische tweet. Benieuwd wie het in de vooravond tussen de lijnen voor het zeggen heeft.

@BVB Perfect ! See you tonight in Marbella ⚽️ #stabvb pic.twitter.com/OljX6UYFhr