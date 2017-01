Manchester City toont interesse voor nog een Belg

Manchester City heeft met Vincent Kompany en Kevin De Bruyne al twee Belgen rondlopen, maar er staat er blijkbaar nog eentje op hun radar. Verschillende bronnen die City van dichtbij volgen, meldden immers dat Theo Bongonda gescout werd.

Bongonda speelt momenteel bij Celta de Vigo en doet het daar allesbehalve slecht. Hij kwam reeds in 16 matchen in actie in de Primera Division, scoorde daarin één keer en gaf drie assists. Maar het zijn vooral zijn onnavolgbare dribbels die de aandacht trekken. Na Neymar en Cancelo is hij de man die de meeste acties waagt van alle spelers in de Spaanse competitie.

City zond dan ook een scout naar het duel tegen Malaga. Hij werd samen met doelman Ruben Blanco en linksachter Jonny in het oog gehouden. Bongonda verkaste in 2015 voor 1,5 miljoen euro naar de nummer 8 van Spanje.