Ferrera lacht er niet mee bij KV Mechelen en zet groep met signaal met voeten op de grond

door Johan Walckiers

Yannick Ferrera liet zijn jongens een straftraining afwerken na gelijkspel

Foto: © photonews

KV Mechelen speelde gisteren in een oefenpot 4-4 gelijk tegen Rupel Boom. De uitslag viel uiteindelijk nog mee nadat de tweede amateurklasser eerst op 3-1 en op 4-2 was gekomen. Yannick Ferrera was echter 'not amused'.