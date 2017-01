Wondercoach Zidane: de Koninklijke prestaties van Real Madrid met Zizou aan het roer

Vorige week woensdag was het exact één jaar geleden dat Real Madrid afscheid nam van Rafael Benitez en Zinedine Zidane doorschoof van Real Madrid Castilla naar het eerste elftal. Sindsdien loopt alles op wieltjes in de Spaanse hoofdstad. De statistieken van Zizou zijn ronduit verbluffend.

Vanavond zit Zinedine Zidane in het uitduel bij Sevilla in de Copa del Rey voor de 56ste keer als hoofdcoach van Real Madrid in de dugout. De winnaar van de Ballon d'Or in 1998 kan in zijn eerste jaar als trainer op het hoogste niveau een haast perfect rapport voorleggen: 55 duels, 43 overwinningen, 10 draws en amper twee nederlagen. Doelsaldo 163-52.

In de Primera Division is de Koninklijke al ongeslagen sinds 27 februari van vorig jaar. Toen kwam aartsrivaal Atlético met 0-1 winnen in Bernabéu. De enige andere nederlaag in het Zizou-tijdperk kwam er in Duitsland: 2-0 tegen Wolfsburg in de kwartfinale van de Champions League. Maar Real won de terugwedstrijd met 3-0 en zegevierde nadien ook tegen Man City en Atlético op weg naar een elfde Beker met de Grote Oren.

Uitdager Sevilla

In september van dit seizoen stond Zidane voor het eerst onder druk na vier gelijke spelen op rij: drie in de competitie (Las Palmas, Eibar en Villarreal) en eentje tussendoor in de Champions League op bezoek bij Dortmund. Maar Real herstelde zich met klinkende zeges tegen Legia Warschau, Cultural Leonesa (Copa) en Atlético Madrid én een late gelijkmaker in El Clasico tegen FC Barcelona.

Real Madrid staat nu virtueel zeven punten los in de Primera Division, maar wordt deze week opnieuw serieus op de proef gesteld in een lastige dubbele confrontatie met Sevilla. De Andalusiërs staan verrassend tweede in de competitie en vloerden Real de voorbije vier seizoenen liefst drie keer in het eigen Sánchez Pizjuán. Vanavond verdedigen Ronaldo & co een 3-0 voorsprong in de terugwedstrijd van de 1/8ste finale in de Copa del Rey. Zondag gaat het om een competitiewedstrijd. Kan Sevilla de Koninklijke pijn doen?