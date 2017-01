Antonio Conte doet wat niemand hem ooit voordeed in Engeland

door Johan Walckiers

Antonio Conte is voor de derde maal op rij verkozen tot coach van de maand in de Premier League

Foto: © photonews

Chelsea-trainer Antonio Conte is verkozen tot trainer van de maand in de Premier League. Geen verrassing aangezien Chelsea in december door de competitie raasde. Maar het leverde hem wel een mooi record op.