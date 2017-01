Birger Verstraete gelinkt aan KV Oostende, Club Brugge, AA Gent Ã©n Standard, een van deze vier haakt (voorlopig) af

Birger Verstraete gelinkt aan KV Oostende, Club Brugge, AA Gent én Standard, een van deze vier haakt (voorlopig) af

door Redactie



Birger Verstraete is gegeerd in de Jupiler Pro League

Foto: © photonews

Birger Verstraete is gegeerd wild. Want zowel KV Oostende, AA Gent, Club Brugge als Standard werden al met de Kortrijkse middenvelder in verband gebracht.