Lombaerts binnenkort in de Jupiler Pro League? Belgische voorzitter sluit het niet uit

door Redactie



Speelt Nicolas Lombaerts binnenkort opnieuw in de Belgische competitie? Er bestaat nog steeds een waterkansje dat de verdediger terugkeert naar zijn vaderland. Club Brugge, KAA Gent, RSC Anderlecht en KV Oostende toonden gedurende de voorbije weken alvast interesse.

Al zegt KVO-voorzitter Marc Coucke dat zijn ploeg niet geïnteresseerd is. “Dat we interesse tonen in Lombaerts klopt niet. Wél probeer ik Luc Devroe voor één procent warm te houden, misschien doet de kans zich ooit voor dat Lombaerts naar ons kan komen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Als ik de prijzen zie die rondgaan, is het op dit moment 0%. Ik vind hem fantastisch en het zou heel tof zijn mocht hij ooit naar hier komen, maar nu is dat allesbehalve aan de orde. Luc beslist trouwens over de transfers. Als hij neen zegt, is het neen.”