Deze zelfbewuste jeugdspeler staat te trappelen bij Club: "Ik vind dat ik mijn kans moet krijgen"

door Redactie



Club Brugge had heel wat jeugdproducten mee op stage. En eentje daarvan staat te trappelen om zijn debuut te maken. Valse bescheidenheid is Ahmed Touba ook niet gegeven. Maak kennis met de zelfbewuste linkerflankspeler van blauw-zwart.

De 18-jarige Touba is zich - om het zacht uit te drukken - bewust van zijn kwaliteiten. “Weet je, ik voel me helemaal geen ‘trainee’ (jeugdspeler die mag meetrainen met de eerste ploeg). Dat is niet meer dan een benaming. Ik maak deel uit van de profs in de A-kern, dus beschouw ik me ook als één van hen. Voor mij is er geen verschil. Als je hetzelfde niveau haalt, hoeft dat ook niet. Dan ben je in mijn ogen sowieso een prof. En als je dat niveau niet haalt, ben je geen prof. Ook leeftijd speelt daar voor mij geen enkele rol in", zegt hij in HLN.