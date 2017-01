Meer dan een miljoen euro winst Ã©n voorlopig een ticket voor play-off I: Charleroi beleefde een uitstekend 2016

Meer dan een miljoen euro winst én voorlopig een ticket voor play-off I: Charleroi beleefde een uitstekend 2016

door Redactie



Sporting Charleroi heeft er een goed jaar 2016 opzitten. De Karolo's staan momenteel in de top-6 en liggen zo nog op koers voor deelname aan play-off I. En ook financieel loopt alles op wieltjes voor de Waalse club.

Sportief was 2016 opnieuw een goed jaar voor Sporting Charleroi. Ondanks drie nederlagen in december staat de ploeg van Felice Mazzu nog steeds in de top-6. Een ticket voor play-off I behoort zo nog steeds tot de mogelijkheden.

Maar Charleroi heeft vooral financieel een uitstekend jaar achter de rug. De winst van de club is het voorbije jaar bijna verdrievoudigd, van 338.917 euro naar 1.007.246 euro. De operationele wist is zelfs verviervoudigd, van 846.602 euro naar 3.270.878 euro. Hoewel de kosten het voorbije jaar gestegen zijn, is de omzet gestegen van 12,6 naar 19,2 miljoen euro. De schulden zijn wel met een kleine 600.000 euro toegenomen.