Colin Coosemans zorgde voor dÃ© comeback van 2016 na bijna twee jaar zonder competitieminuten: "De waarheid ligt op het veld"

Colin Coosemans zorgde voor dé comeback van 2016 na bijna twee jaar zonder competitieminuten: "De waarheid ligt op het veld"

door Diederik Geypen

Colin Coosemans (24) heeft eindelijk waar hij al die tijd op hoopte

Foto: © photonews

Bijna twee jaar mocht Colin Coosemans geen minuut onder de lat staan in de Jupiler Pro League. Nu is de goalie de koning te rijk bij KV Mechelen en zorgde hij met zes clean sheets in negen duels voor dé comeback van 2016.