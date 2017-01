Van het Kiel naar FC Den Bosch: deze jonge landgenoot maakt indruk in de Jupiler League

In de Jupiler League, de Nederlandse tweede klasse, spelen maar liefst 38 Belgen. Eén van hen is de 24-jarige Ben Santermans. Hij mocht deze zomer vertrekken bij Beerschot-Wilrijk, maar maakt dit seizoen indruk bij FC Den Bosch.

Ben Santermans was vorig seizoen een vaste waarde in de kampioenenploeg van KFCO Beerschot-Wilrijk in derde klasse. Maar door de inkomende transfers van Arjan Swinkels en Jan Van den Bergh bleek een week voor de start van de voorbereiding dat er voor de 24-jarige Limburger geen plaats meer was op het Kiel.

"Ik kreeg ergens in juni totaal onverwacht een telefoontje van Marc Brys. Hij vertelde me dat Swinkels en Van den Bergh zijn eerste keuzes zouden zijn in het hart van de defensie en dat ik best een andere ploeg kon opzoeken. Ik speelde nog maar een jaar bij Beerschot, maar had er een prachtig seizoen opzitten en mijn contract liep nog tot 2018. Ik was er echt even niet goed van", zegt Santermans aan Voetbalkrant.

Onrespectvol

Santermans volgt de resultaten van zijn ex-club nog wel op de voet. "Ja, ik heb er toch iets uniek meegemaakt. En ik volg de club nog voor de spelers die ik ken van vorig jaar. Voor de technische staf en het bestuur heb ik minder sympathie, dat klopt. De manier waarop ze mij hebben behandeld is gewoon onrespectvol. Ach, zo zal het er wel vaker aan toegaan in het profvoetbal, zeker?"

Tegenwoordig verdient Santermans zijn brood bij FC Den Bosch, een middenmoter in de Nederlandse Jupiler League. "Voorlopig is alles hier heel positief. We slikken de laatste tijd weinig tegendoelpunten en ik kan af en toe een goaltje meepikken. Dat is altijd leuk als verdediger", klinkt het bij Santermans.

In de A-kern bij Genk

Santermans is eigenlijk een jeugdproduct van KRC Genk. In het kampioenenjaar onder Franky Vercauteren trainde hij vaak mee met de A-kern, maar een doorbraak in het eerste elftal kwam er nooit. "Ik heb toen bewust de keuze gemaakt om af te zakken naar de lagere reeksen. Via Veldwezelt en Bocholt belandde ik in de tweede klasse bij Geel."

"Nu speel ik dus op het tweede niveau in Nederland, maar ik wil nog zeker twee jaar alles op het voetbal zetten en hoop ooit in eerste klasse te spelen. Ik ben nog altijd bijzonder ambitieus en wil er het maximum uithalen. Ik wil mezelf later niet kunnen verwijten dat ik het niet geprobeerd heb", besluit Santermans.