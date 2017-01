Haalt Genk deze maand nog versterking binnen? Trainer Stuivenberg is duidelijk

door Redactie



KRC Genk hield het deze maand al bij al nog vrij rustig op het gebied van transfers. Wilfred Ndidi vertrok, terwijl Sander Berge en José Naranjo de gelederen kwamen versterken. Is het transferhuiswerk al af?

Daar lijkt het wel op, ja. Als Genk geen spelers meer ziet vertrekken, zullen er wellicht geen inkomende transfers meer volgen. Voorlopig toch niet. “Voorlopig reken ik niet meer op versterkingen”, noteerde Het Laatste Nieuws uit de mond van trainer Albert Stuivenberg.

Al doet de Nederlander de deur nog niet helemaal dicht. “De maand januari is natuurlijk nog niet voorbij, dus we blijven wel rondkijken. De komende dagen zullen Dimitri (De Condé, nvdr.) en ik ook nog een evaluatie maken van deze stage. Maar op dit moment richt ik me op deze groep.”