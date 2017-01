Ex-trainer van Club en Anderlecht voorspelt titelstrijd: "Ik acht Anderlecht niet capabel om kampioen te spelen"

door Redactie



Als ex-speler en ex-trainer van zowel Anderlecht als Club Brugge heeft Hugo Broos altijd een duidelijke mening over beide clubs. Broos, die met Kameroen aantreedt op de Africa Cup, denkt dat blauw-zwart het ook dit jaar zal halen.

"Ik denk dat Club voor het tweede seizoen op rij de landstitel behaalt", zegt Hugo Broos in De Krant van West-Vlaanderen. "In vergelijking met de andere topclubs telt Club een pak meer kwaliteit in de kern en het speelt volgens een duidelijk concept."

Hugo Broos verwacht dat Club na de winterstop zijn niveau nog zal kunnen opkrikken. "Extra troef is dat het nu ook nog eens Refaelov en Engels uit blessure ziet terugkeren, waardoor Preud’homme nog meer mogelijkheden zal hebben. Dat kan je niet zeggen van Anderlecht, dat ik niet capabel acht om kampioen te spelen."