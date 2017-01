Mulder doet stoute voorspelling over onverwachte club: "Ze hebben het niet nodig en gaan makkelijk naar play-off 1"

door Redactie



Jan Mulder ziet het wel goed komen met ... KV Mechelen

Foto: Photonews

De laatste negen speeldagen in de Jupiler Pro League beloven erg spannend en belangrijk te gaan worden. En dus is het maar de vraag wie uiteindelijk de top-6 gaat halen. Jan Mulder is duidelijk over 1 team: "Ze gaan hun zegereeks verder zetten."