"Het ziet er heel erg uit voor Vertonghen"

Jan Vertonghen werd zaterdagnamiddag huilend van het veld geholpen. De verdediger van Tottenham verzwikte zijn enkel en het ziet er volgens de eerste berichten echt niet goed uit.

Vertonghen moest omstreeks minuut 64 gewisseld worden. De tranen stonden hem in de ogen en het was direct te zien dat hij er geen goed oog in had. Achteraf bleek de enkel te gezwollen om nu al een verwachting te kunnen geven van hoe lang hij zal out zijn.

Trainer Mauricio Pochettino was achteraf allesbehalve positief. "Het ziet er heel erg uit voor Vertonghen. Mogelijk zijn we hem voor weken kwijt", aldus de Argentijn. Volgende week zal de ernst van de blessure pas helemaal bekendgemaakt kunnen worden.