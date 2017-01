Joeri Van de Velde stopt per direct als scheidsrechter

Het seizoen 2016-2017 is nog lang niet achter de rug, maar voor scheidsrechter Joeri Van de Velde is het wél al afgelopen. Als arbiter dan toch. De 45-jarige scheidsrechter bergt zijn fluitje op en houdt het voor bekeken.

Van de Velde was meer dan 30 jaar lang actief als scheidsrechter, maar heeft nu beslist om per direct een punt achter zijn carrière te zetten. Dat laat de Belgische Voetbalbond (KBVB) weten op zijn website.

Vriendschappen voor het leven

“Na 30 jaar scheidsrechter, waarvan zestien jaar in eerste klasse, ben ik tot het besluit gekomen om mijn loopbaan te beëindigen. Dit gebeurde in onderling overleg. Ik heb enorm veel aangename momenten beleefd, ook met de groep scheidsrechters. Daarbij voelde ik mij gerespecteerd”, zegt Van de Velde in een eerste reactie.

“Dankzij de arbitrage heb ik vriendschappen voor het leven opgebouwd en het verruimde mij als mens. Ik wil mijn ervaring en kennis ten dienste stellen van de Belgische arbitrage en doorgeven aan jonge scheidsrechters en moedig jonge voetballiefhebbers aan om ook scheidsrechter te worden.”

Referee observer?

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans groot dat Van de Velde vanaf heden als referee observer aan de slag gaat in binnen- en buitenland.