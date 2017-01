Spaanse zon? Kortrijk en Mechelen spelen in Belgische regen boeiende oefenmatch met dit resultaat

Terwijl liefst 13 ploegen uit de Jupiler Pro League de Spaanse zon opzochten en Eupen naar Qatar trok, bleven er twee in de Lage Landen kamperen. Zij stonden nu tegenover elkaar in een boeiende oefenpot van 4 keer een halfuur.

KV Kortrijk eindigde 2016 met enkele verliesmatchen na elkaar en wilde na de stage in Mierlo nu tegen KV Mechelen meteen het jaar goed inzetten om vertrouwen te tanken voor de derby tegen Zulte Waregem aanstaande zaterdag. Dat deed het met Teddy Chevalier in de basis het eerste uur.

KV Mechelen had dan weer veel vertrouwen getankt en hield na een leuke decembermaand geen stage. Ze trainden hard in Mechelen om misschien voor het eerst eens in play-off 1 te geraken. Beide oefenmeesters wisselden gretig tijdens en na de pauze, waardoor heel veel spelers een kans kregen.

Het eerste halfuur was misschien wel het snedigste. KV Kortrijk kwam een paar keer dreigen met voorzetten, die maar net naast werden afgewerkt. En Mechelen kreeg een strafschop na een trekfout op Claes. Filipovic vond echter Kaminski op zijn weg, waardoor we in een striemende regen naar een 0-0 gingen na een eerste halfuur.

Het weer was spelbreker: wind, regen en sneeuw maakten het voor de spelers allerminst makkelijk om echt tot verzorgd voetbal te komen. Het voetbal was dan ook niet om echt dolenthousiast van te worden, maar beide teams bleven wel gretig in de acties én de duels. Zeker Malinwa kwam zo toch nog tot wat kansen en dominantie.

Rits en Schouterden vonden ook in het laatste uur nog de Kortrijkzaanse doelman op hun weg, al was dat ondertussen Sifakis geworden. Schouterden knalde een bal ook staalhard tegen de kruising, maar doelpunten kregen we niet. Kagé bracht extra aanvalsdrang bij de West-Vlamingen, maar ook hij kon niet raak treffen.