Preud'homme wil druk delen met Anderlecht: "Geen mooi voetbal, maar wel veel punten"

door Redactie



Club Brugge is ook dit seizoen weer de grote favoriet voor de titel. Al doet Michel Preud'homme er ook wel alles aan om de druk bij Anderlecht te leggen en niet alleen bij zijn ploeg. "Vaak is er gelatenheid na die eerste titel", zegt hij bij Sporza.

Al wil Preud'homme natuurlijk wel meedoen. "We zullen ons niet verstoppen, maar ik zal ook niet schreeuwen dat we beter zijn dan de rest. Anderlecht heeft bijvoorbeeld gewonnen op Gent, Genk, Standard en Charleroi. Dat wil toch iets zeggen. Ze hebben niet altijd het mooiste voetbal gebracht, maar wel al veel punten gepakt. Als Anderlecht nog groeit in zijn manier van spelen, wordt het een heel gevaarlijke tegenstander."

Preud'homme hoopt dat er niet te veel blessures zijn en dan ziet hij hen tot het einde meespelen, maar... "Het is ook niet makkelijk om twee jaar op rij de titel te pakken. Vaak is er een soort gelatenheid na die eerste titel. Er zijn spelers die een transfer willen versieren en die zijn niet altijd bij de zaak. Ook bij ons heeft het bestuur veel werk gehad om sommige spelers weer op de rails te krijgen. De slechte Champions League-campagne heeft de spelers wel weer met de voetjes op de grond gezet. Ze wisten plots weer dat het niet vanzelf zou gaan, die tweede titel."