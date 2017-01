Zware schande: Belgische wedstrijd eindigt in massale vechtpartij (MÃ©t beelden!)

Zware schande: Belgische wedstrijd eindigt in massale vechtpartij (Mét beelden!)

door Manuel Gonzalez Oubina



Miserie in het Futsal tijdens match tussen Boussu en Alken

Foto: BZVB/ABFS

Het zaalvoetbal in België was dit weekend het schouwtoneel van een ongeziene schande. De wedstrijd tussen Givry-Boussu en Terkoest Alken eindigde in een massale vechtpartij.