Frutos maakt geslaagde comeback en scoort meteen twee keer

door Redactie



Nicolas Frutos is opnieuw voetballer. Neen, het is niet dat de 35-jarige Argentijn plots opnieuw prof is geworden. De assistent-trainer van RSC Anderlecht sloot zich een tijdje geleden aan bij de veteranen van SK Londerzeel. Vrijdagavond kwam hij voor het eerst in actie.