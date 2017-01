Na Trebel gaat leegloop verder op Sclessin: 'Sterkhouder verlaat oefenkamp om transfer af te ronden'

door Redactie



Nadat Adrien Trebel niet meeging op stage is er nu opnieuw een speler vroeger vertrokken vanuit de winterstage in Spanje. Hij trok naar Frankrijk, vermoedelijk om zijn transfer te gaan regelen.

Er is al enkele dagen een akkoord op clubniveau, maar de transfer van Belfodil liet enkele dagen op zich wachten. Everton is beginnen twijfelen na hoog spel van de makelaars van de Algerijnse spits.

Maar de entourage bleef wel optimistisch. Vandaag verliet Belfodil de winterstage alvast iets vroeger dan zijn ploegmaats, omdat hij naar Frankrijk moest afreizen.

Volgens Het Nieuwsblad is dat met een duidelijke reden: de transfer met Everton zit dan toch in een finale fase en zal snel worden gefinaliseerd. Met de deal is om en bij de twaalf miljoen euro gemoeid.