Hoe zit het met de transfers van Anderlecht? 'Ryan heeft besluit genomen' en 'Dure verdediger via een omweg dan TOCH naar Anderlecht'

door Redactie



RSC Anderlecht is naarstig op zoek naar onmiddellijk inzetbare spelers. René Weiler wil dat zijn ploeg na de winterstop sterker voor de dag komt, om zo een gooi naar de titel te doen. Een verdediger en een doelman staan zeker op het lijstje. Er is nu nieuws van beide fronten.

Anderlecht bewandelde tijdens de voorbije weken verschillende pistes van voormalige smaakmakers uit de Jupiler Pro League. Als doelman dachten ze daarbij aan ... Mathew Ryan, ex-Club Brugge.

Zowel blauw-zwart als AA Gent probeerden Ryan binnen te halen, maar verschoten van de prijs. Onhaalbaar, maar paars-wit zette vol door. Ze hebben dan ook dringend een vervanger nodig in doel. Maar: Ryan heeft nu in de Spaanse pers laten weten enkel naar een andere Spaanse club of de Premier League te willen.

En zo mag Anderlecht Ryan definitief van het lijstje schrappen, zo lijkt het wel. Beter nieuws is er dan weer vanuit Turkije. Paars-wit greep vorige week namelijk naast de dure verdediger Matej Mitrovic. Hij verkoos Besiktas boven Anderlecht, maar zou nu met een omweg alsnog naar Neerpede kunnen afzakken.

Turkse bronnen weten namelijk dat Mitrovic op huurbasis naar Anderlecht zou komen, omdat de Turken Gülüm zouden terughalen uit China. En zo mogen de Ketjes zich alsnog in de handen wrijven, want Mitrovic is een ijzersterke centrale verdediger.