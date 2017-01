Patrick Kluivert (PSG) reikt de hand naar overbodige landgenoot bij Manchester United

Het ziet er naar uit dat Memphis Depay, aanvaller op overschot bij Man United, zijn carrière zal verder zetten in Frankrijk. Na de interesse van Lyon aast nu ook PSG op de diensten van de Nederlandse international.

Memphis Depay komt niet meer in de plannen van José Mourinho voor. De 22-jarige flankaanvaller werd in 2015 topschutter in de Eredivisie bij PSV en trok voor 34 miljoen euro naar Manchester United. Onder Louis van Gaal kreeg hij nog af en toe speelgelegenheid, maar dit seizoen kwam hij in de Premier League niet verder dan vier invalbeurten van in totaal 20 minuten.

Nadat Manchester United eerder deze week een bod van Olympique Lyon van de hand deed, heeft nu ook Paris Saint-Germain zich volgens The Sun gemeld voor Depay. In 2015 greep de Parijse club nog naast Memphis, maar nu lijkt technisch directeur Patrick Kluivert de 27-voudige international alsnog naar de Franse hoofdstad te willen halen. Naar verluidt wil United ruim 17 miljoen euro voor Memphis zien. Een huurperiode is voor de Engelse club geen optie.