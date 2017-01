Verloren zoon keert nu ook Ã©cht terug bij Sporting Lokeren

Verloren zoon keert nu ook écht terug bij Sporting Lokeren

Sporting Lokeren bereidt zich in het Spaanse Orihuela voor op het tweede deel van het seizoen. De Waaslanders haalden met aanvaller Gary Martin een nieuwe speler in huis, maar eigenlijk is er nog een 'nieuwkomer'.