Nieuwe coach Stuivenberg is diep onder de indruk van Genks talent: "Hij is ervan overtuigd dat hem dat zal lukken"

door Redactie



Voor KRC Genk breken de komende maanden drukke tijden aan. De Limburgers zijn immers nog op drie fronten actief. Volgende week wacht met de halve finale van de Croky Cup tegen KV Oostende al meteen een zware test.

Of nieuwkomer Sander Berge dan speelgelegenheid krijgt, moet nog blijken. Maar dat de Noorse nieuwkomer tijdens het Spaanse oefenkamp een goede indruk naliet op coach Albert Stuivenberg staat buiten kijf.

""Ik ben zeer tevreden over de betrokkenheid van de groep", geeft Stuivenberg aan in Het Belang van Limburg. "Neem nu Sander Berge. Die kwam na de laatste training nog spontaan op me afgestapt om aan te geven dat hij nog niet tevreden is over zijn niveau. Dat zijn handelingssnelheid omhoog moet en dat hij ervan overtuigd is dat hem dat zal lukken."

Zéér volwassen

Eerder liet de Nederlandse oefenmeester al verstaan dat de 18-jarige Berge zéér volwassen handelt voor zijn jonge leeftijd. (Dat leest u HIER)