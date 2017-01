Nog een speler vertrekt bij Standard, plaats maken voor versterkingen?

door Redactie



Standard is zijn kern serieus aan het afslanken. Mogelijk om plaats te maken voor nog enkele versterkingen. En die zullen nodig zijn na het vertrek van een paar sterkhouders.

Intussen is de transfer van Belfodil nog altijd niet afgerond, maar verwacht wordt dat het wel in orde komt. Adrien Trebel is - zoals iedereen intussen wel weet - vertrokken naar Anderlecht. En in de nasleep werd ook Birama Touré verhuurd aan Auxerre tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie.

De verdedigende middenvelder van 24 kwam dit seizoen slechts in drie competitiematchen in actie. De Malinees werd afgelopen zomer gehaald bij Nantes, maar kon nooit echt indruk maken. Nu keert hij dus terug naar Frankrijk. Er wordt verwacht dat Standard de komende dagen nog serieus gaat uitpakken op de transfermarkt om extra middenvelders en een aanvaller te halen.