#Trebel beroert: "Hein kwaad, Standard verzwakt, bankzitter voor Anderlecht ... top voor Club brugge", Trebel zelf gooit olie op het vuur: "Bedankt Gent"

Adrien Trebel zal de komende maanden uitkomen voor ... Anderlecht. Een deal die bijna niemand had zien komen, want hij leek op weg naar Gent. De reacties via de sociale media zijn dan ook niet minnetjes. Trebel zelf gooide onbedoeld nog wat olie op het vuur.

Hein Vanhaezebrouck wreef zich al in de handen, want Adrien Trebel was de voorbije dagen in Gent om te spreken over een transfer naar de Buffalo's. Maar nu kiest hij alsnog voor Anderlecht, de grote vijand van Standard bovendien.

De reacties op de sociale media zijn dan ook niet min. Dat Trebel zelf in een tweet ook nog eens Gent bedankt voor de interesse doet ook bij de fans van de Buffalo's wenkbrauwen fronsen.

Vanuit verschillende hoeken regent het dan ook negatieve reacties ...

#Trebel est officiellement une Barbie. Le temps de changer votre couleur de cheveux cause il ne mérite pas d'être rouge! #JUDAS!! pic.twitter.com/25bVkO31fp — Robby R(SCL) (@_r_o_b_b_) 15 januari 2017

hein is kwaad, standard is verzwakt, en rsca heeft nen bankverwarmer bij, toptransfer asge voor brugge supportert #trebel — seppe_huysman (@SeppeHuysman) 15 januari 2017

Ach, een middenvelder. Net wat we nodig hadden. #rsca #trebel — Kristof Dewulf (@kristof_dewulf) 15 januari 2017

Sorry, nu is dit de druppel. Dit is niet meer mijn @rscanderlecht. Salut! #Trebel pic.twitter.com/gvuWpEzaVJ — Davy DR (@CfrDavy) 15 januari 2017

Eergisteren op standard!

Gisteren op Gent voor onderhandelingen.

En vandaag op Anderlecht tekenen.Van clubliefde gesproke.#trebel trouble — $T€V€N 🏅 (@OfficialGolden9) 15 januari 2017