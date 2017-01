In 1B zit er talent, ook bij Lierse: "Hij heeft zijn plaats in eerste klasse"

door Redactie



In 1B lopen er heel wat jongens rond die dromen van eerste klasse, maar waarvan velen het nooit gaan halen. Maar voor één jongen is het geen onmogelijke droom, menen zijn coaches. Dylan De Belder heeft alles om het te maken.

Karel Fraeye, die hem bij Lommel onder zijn hoede had, ziet het potentieel van de spits die dit seizoen al 17 keer scoorde. "Hij heeft zeker zijn plaats in eerste klasse omdat hij nu weet dat hij moet werken. Maar ik denk dat hij voorlopig goed zit bij Lierse. Ik weet niet of een ploeg uit de onderste regionen van 1A ideaal is voor hem", zegt Fraye in GvA.

Bij Lierse heeft Eric Van Meir hem onder zijn hoede. Hij vindt dat hij nog wat moet werken aan zijn tekortkomingen. "Hij is nog te gemakkelijk beïnvloedbaar, te veel speelvogel. Maar dat komt wel. Op technisch vlak werken we aan zijn kopspel, zijn balaanname en zijn linkervoet. Die kunnen nog beter."