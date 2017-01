Meteen domper voor Leekens, heerlijk doelpunt van Kara Mbodj

Georges Leekens is de Afrika Cup met Algerije begonnen met een domper. De titelkandidaat kwam tegen Zimbabwe niet verder dan een 2-2-gelijkspel.

Algerije is één van de favorieten voor de eindwinst en na twaalf minuten leek er geen vuiltje aan de lucht. Mahrez schoot via de paal de 1-0 tegen de netten. Voor Sofiane Hanni was er wel geen plaats in de basis en een invalbeurt zat er ook niet in.

Maar na de 1-0 zakte Algerije in elkaar. Voor het halfuur stond het al 1-2. Voor Leekens dreigde een eerste blamage, maar sterspeler Mahrez kon nog eens scoren. Met een schot van buiten de zestien verraste hij de Zimbabwaanse doelman: 2-2.

Senegal kon later op de avond dan weer wel winnen. Het klopte Tunesië met 0-2, een eindstand die op het bord kwam door een harde kopbal van Kara Mbodj van Anderlecht.