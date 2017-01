Lierse-spelers sakkeren over het besneeuwde veld van Union: "Wat deden ze hier heel de dag?" en "Misschien was dit wel met opzet"

We spelen toch professioneel voetbal? - Ludovic Buysens Deel deze quote:

"Ik snap niet dat men dat veld niet voor de volle honderd procent sneeuwvrij kreeg", pikte Ludovic Buysens in. "We spelen toch professioneel voetbal? Een kwartier voor de opwarming hielden de sneeuwruimers het plots voor bekeken. Misschien was er wel opzet in het spel. Want zij weten ook dat wij goede voetballers op de flank hebben lopen."