Wint iemand van Club Brugge de Gouden Schoen of toch Teodorczyk? Preud'homme geeft prijs welke spelers zijn 3 punten kregen

door Redactie



Op 8 februari, iets later dan gebruikelijk, komen we te weten wie met de Gouden Schoen van 2016 aan de haal gaat. De kans zit er dik in dat voor het eerst sinds 2002, toen Timmy Simons, een Bruggeling de prestigieuze trofee wint.

En dus worden de spelers van blauw-zwart druk gesolliciteerd over de Gouden Schoen. "Of dat een thema is? In de groep wordt er niet echt over gesproken", geeft coach Michel Preud'homme aan bij Sporza.

"Het is een thema omdat de pers veel aandacht aan de Gouden Schoen schenkt en spelers gevraagd worden voor interviews. Indirect dus wel, al moet ik zeggen dat de jongens er redelijk goed mee omgaan. Twee dagen of de dag ervoor zal de koorts wel een beetje stijgen."

Moeilijk kiezen?

Aan wie gaf MPH zijn stemmen? "Als ik het mij goed herinner zijn mijn drie punten in de eerste ronde naar Izquierdo gegaan en in de tweede naar Vormer", lacht Preud'homme. "Jet ziet dus hoe moeilijk het is om te kiezen."