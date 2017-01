Antwerp 'Top of the League' en dat zorgt nu al voor zotte toestanden tegen Lierse (midden februari!)

Met nog zes wedstrijden voor de boeg staat Antwerp (eindelijk) op kop in eerste nationale B. De tweede periode zou wel eens erg spannend kunnen worden en dus slaat de totale gekte nu al toe.

Volgende week zaterdag zal Antwerp het meer dan waarschijnlijk tegen OH Leuven opnemen voor een quasi vol huis. Op dit moment zijn er nog om en bij de 700 tickets beschikbaar.

Voor #ANTOHL van 21/01 is Tribune 2 net uitverkocht!

T1: 635 tickets

T2: -

T3: 69 tickets

Bestel snel hier-> https://t.co/vJjNKBrmkT — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 15 januari 2017

Maar: in het streekduel tussen Antwerp en Lierse staat op 11 februari vermoedelijk nog veel meer op het spel. Voor de competitieleider in de Proximus League kan dat duel beslissen over al dan niet een dubbel duel met Roeselare op zoek naar promotie richting eerste klasse A.

En dus vliegen de tickets voor die wedstrijd nu al als zoete broodjes de deur uit. Nog 369 tickets zijn er momenteel te koop, maar vermoedelijk gaan die eerstdaags de deur uit. Antwerp leeft opnieuw als nooit tevoren ...