Brute pech voor Antwerp: Vleminckx loopt zware blessure op

Royal Antwerp is goed aan de tweede seizoenshelft begonnen. De oudste club van ons land prijkt momenteel aan de leiding in de Proximus League, maar nu kreeg Antwerp toch slecht nieuws...

Zo ligt aanvaller Björn Vleminckx een tijdje in de lappenmand. De spits fungeerde zondag nog als invaller tijdens de wedstrijd op het veld van Cercle Brugge, maar liep ook een blessure op. Antwerp maakte nu bekend dat Vleminckx de mediale band van de rechterknie scheurde en een hele poos out is.

Volgens de eerste verwachtingen van The Great Old staat Vleminckx minstens twee maanden aan de kant. Bij Antwerp spraken ze hun speler alvast wat moed in: "Je komt sterker terug, Björn!"