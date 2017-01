Kristinsson haalt een oude bekende binnen om de voorhoede van Lokeren te versterken

door Redactie



Runar Kristinsson heeft er een extra aanvaller bij. Sporting Lokeren heeft immers de komst van de Engelse spits Gary Martin officieel bekendgemaakt. De 26-jarige Engelsman trainde al mee op winterstage en kent Kristinsson nog van vroeger.

Gary Martin (26), die tijdens de winterstage in Alicante al meetrainde met de troepen van Runar Kristinsson, heeft zijn handtekening onder een contract van 2,5 jaar, met optie op nog een extra jaar, gezet. De Engelsman is een jeugdproduct van Middlesbrough, waar hij te licht werd bevonden voor het eerste elftal.

Na een weinig succesvolle uitleenbeurt bij het Hongaarse Ujpest trad de spits aan voor de IJslandse teams IA, KR Reykjavik en Vikingur. Bij KR Reykjavik werkte Martin samen met huidig Lokeren-coach Runar Kristinsson. Bij die club kroonde hij zich in 2013 tot topschutter van IJsland en werd hij verkozen tot beste buitenlander in de competitie. In 2016 kwam Martin terecht bij het Noorse Lillestrom, waar hij opnieuw onder Kristinsson in actie kwam.