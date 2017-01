Nieuwe spits op Daknam wil zich maar wat graag tonen aan de fans: "Ik wil bewijzen dat ik dit niveau aankan"

door Redactie



Sporting Lokeren heeft vandaag Gary Martin officieel voorgesteld. De 26-jarige Engelsman kende Lokeren-coach Runar Kristinsson van bij twee ex-clubs in IJsland en Noorwegen, maar hoopt natuurlijk om iedereen in het Waasland te overtuigen van zijn kunnen.

"Dit is de grootste sportieve uitdaging van mijn carrière", vindt Gary Martin. "Ik hoopte al heel lang die kans te krijgen, nu wil ik die ook grijpen. Lokeren is zeker het beste team waarvoor ik tot dusver speelde. Ik besef dan ook dat ik hier niet zomaar zonder boe of ba in het eerste elftal zal worden gedropt. Maar ik zal wel vechten voor die plaats."

"De coach kende ik natuurlijk al, de andere jongens leerde ik op stage kennen. Ik ben iemand die me gemakkelijk aanpas en ik merk dat iedereen hier aardig overweg kan met het Engels. Ook de aanpassing aan België zal wel lukken. Ik kijk echt uit naar wedstrijden. België is een goed aangeschreven competitie, ik wil bewijzen dat ik dit niveau aankan", klinkt Martin vastberaden. "Ik hoor ook dat Belgische fans vrij heftig zijn. Leuk, want ik ben wat dat betreft wel wat gewoon uit mijn Engelse periode. Ik kijk er naar uit om me aan de Lokerse fans te tonen."