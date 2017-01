De statistieken liegen niet: Dries Mertens is bezig aan het beste seizoen uit zijn carriÃ¨re

De statistieken liegen niet: Dries Mertens is bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière

Zeg alsjeblieft niet langer 'Driesje' Mertens. Het is al enkele jaren Dries, en dat mag iedereen stilaan beseffen. De Rode Duivel doet het al een tijdje ge-wel-dig bij Napoli en is dit seizoen zó trefzeker dat hij aan zijn beste seizoen uit zijn carrière bezig is.

Sinds het voorbije weekend zit de 29-jarige Mertens aan twaalf doelpunten in achttien wedstrijden in de Serie A. Van die achttien wedstrijden, stond onze landgenoot er in tien aan de aftrap. Twaalf doelpunten in 1185 minuten, dat is één doelpunt om de 98,75 minuten. Niet mis, Dries.

Mertens is in Serie A bezig aan een schitterend seizoen:

12 doelpunten in 18 wedstrijden

Eén doelpunt om de 98,75 minuten

Momenteel doen enkel échte spitsen als Higuain, Dzeko, Belotti en Icardi beter

Nu al meer minuten op de teller dan vorig seizoen

Mertens ging in de zomer van 2013 bij Napoli aan de slag. In zijn eerste seizoen speelde hij er mee in 33 competitiewedstrijden en was hij goed voor elf treffers. De voorbije seizoenen klokte Mertens achtereenvolgens af op zes en vijf competitietreffers in respectievelijk 31 en 33 competitiewedstrijden.

In vergelijking met de voorbije twee seizoenen komt Mertens tijdens deze voetbaljaargang meer aan de bak bij zijn club. Halverwege dit seizoen heeft de winger zelfs al meer minuten op de teller dan vorig jaar op een heel seizoen tijd.

21 goals van bij PSV overtreffen, is dat mogelijk?

Als we even terugkeren naar het seizoen 2011-2012, het meest productieve seizoen van Mertens, dan zien we dat hij toen maar liefst 21 keer scoorde voor zijn toenmalige werkgever PSV. 21 goals in 33 wedstrijden om precies te zijn.

Als Mertens zijn huidig gemiddelde bij Napoli weet vast te houden, overtreft hij het beste seizoen uit zijn carrière zonder twijfel. En dat natuurlijk in een hoger aanschreven competitie. Challenge accepted, Dries?