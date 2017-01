FC BelgiÃ« ... of is het Congo vanavond in de Afrika Cup?

door Redactie



Opmerkelijk: vanavond opent ook de Democratische Republiek Congo zijn Afrika Cup. De eerste tegenstander is dan Marokko. Maar er zit wel héél wat bekend volk bij dit land.

Met Nicaise Kudimbana staat de keeper van Antwerp alvast in doel bij Congo, maar er zijn nog veel meer Belgische links te trekken. Chancel Mbemba en Fabrice N'Sakala hebben een verleden bij Anderlecht, terwijl ook Dieumerci Mbokani bij verschillende Belgische clubs naam en faam maakte.

Nog in de selectie: Paul-José Mpoku en Neeskens Kebano, ook publiekslievelingen bij respectievelijk Standard en Charleroi die nu in het buitenland spelen, maar in België zeker nog niet vergeten zijn. En er zijn ook nog enkele spelers die zelfs nog bij de Belgische jeugd hebben gespeeld.

Jordan Botaka was nog een talentvolle speler bij Anderlecht, Beveren, Club Brugge en andere teams en ook Nederlands jeugdinternational, terwijl er met Jeremy Bokila een speler met een verleden bij Essevee speelt. Wat een weelde, benieuwd of ze daarmee ook Marokko kunnen kloppen.

