Ivan De Witte haalt cynicus in zichzelf boven: "We moeten Anderlecht en Standard danken, want ..."

door Redactie



Adrien Trebel naar ... Anderlecht. Toen verslikten ze zich toch wel danig in de koffie bij AA Gent, want zij leken dicht bij een transfer te zitten van de middenvelder die overkomt van Standard. Ivan De Witte wil zijn tegenstanders echter bedanken.

De voorzitter van AA Gent werd koud gepakt, want hij had een mondeling akkoord met Standard. "We zijn misschien een beetje naïef geweest. Ik kom uit de bedrijfswereld, waar blijkbaar andere wetten gelden. Maar goed, we moeten ons daar nu bij neerleggen", klinkt het bij Ivan De Witte tegenover VTM.

"En kom ... We moeten er nu geen wereldvoetballer van maken ook. Een paar weken geleden was Trebel een goede, maar middelmatige speler die door velen werd gezien als iemand waar je voorzichtig moet mee omgaan omdat hij geen gemakkelijk karakter is. Laat ons de dingen dan toch wat relativeren."

Meer zelfs: bij Gent zijn ze ervan overtuigd dat ze de komende weken hier wel de vruchten van gaan plukken: "Zo'n voorval geeft je nog een streepje meer adrenaline om er nog harder tegen aan te gaan", klinkt het. "Dank u voor wat er gebeurd is, zou ik zeggen. We gaan er nu met des te meer strijd tegenaan gaan."