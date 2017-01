Beerschot-kapitein beseft dat wedstrijd tegen Dender geen schoonheidsprijs verdiende: "Maar blij met de drie punten"

Beerschot-Wilrijk heeft de eerste horde van 2017 met weinig overschot genomen. Eén doelpunt van Kevin Geudens volstond voor de vijftiende zege van het seizoen.

Jaric Schaessens besefte na afloop van de wedstrijd dat zijn team geen grootse prestatie had neergezet. "We weten dat er geen gemakkelijke wedstrijden zijn in deze reeks. Vandaag was het vooral moeilijk om een vrije ploegmaat te vinden, ook al waren onze eerste twintig minuten lang niet slecht", zei de 22-jarige Beerschot-aanvoerder.

"Of de stage nog in onze benen zat? Dat mag geen excuus zijn", vindt Schaessens. "Dender is gewoon een goede ploeg en we zijn blij met de drie punten. Op één reuzekans na hebben we ook niets weggegeven. We moeten er elke week vollenbak tegenaan, maar dat wisten we al."

Pietermaat

Door de afwezigheid van zijn maatje Tom Pietermaat speelde Schaessens iets lager dan gebruikelijk naast de ervaren Kevin Geudens. Waar speelt hij eigenlijk zelf het liefst? "Ik speel waar de coach me nodig heeft", antwoordde hij diplomatisch.

De blessure van Pietermaat zou overigens meevallen. Hij kreeg na de laatste wedstrijd voor de winterstop (op Dessel) een inspuiting in de knie omdat er vocht inzat. Coach Brys liet hem uit voorzorg uit de selectie, maar deze week wordt hij al terug op het trainingsveld verwacht.