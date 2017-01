Akpala op weg naar andere eersteklasser? "Maar het heeft niet veel zin meer als dat op 31 januari is"

door Redactie



Foto: © photonews

Joseph Akpala hoeft bij KV Oostende niet op al te veel speelminuten te rekenen. De Nigeriaanse aanvaller is er zowat het vijfde wiel aan de wagen en mag dan ook vertrekken. Mogelijk is er een (Belgische) oplossing in de maak.