Juventus pakt uit met nieuw logo... en dat ziet er hÃ©lemaal anders uit dan het oude!

Juventus pakt uit met nieuw logo... en dat ziet er hélemaal anders uit dan het oude

Juventus is al jaren aan een stuk dé te kloppen ploeg in Italië. De Oude Dame rijgt de titels aan elkaar en veegt de vloer aan met de concurrentie. Maar dat wil niet zeggen dat ze bij Juve vasthouden aan de geschiedenis...

Neen, Juventus is een club in beweging. Een club die blijft groeien. Een club die sinds maandagavond ook een nieuw logo heeft. Via zijn officiële kanalen liet de Italiaanse topclub weten dat het zijn oude embleem vanaf heden inruilt voor een nieuw logo.

Toegegeven: het logo is strak en modern, maar... het is ook hélemaal iets anders dan het oude logo. In het begin zal het sowieso wat wennen zijn als we Juventus in actie zien. "Het nieuwe logo staat symbool voor de Juventus-manier van leven", aldus voorzitter Agnelli. Bekijk het nieuwe logo hieronder: