Genk op bezoek bij Oostende, waar het in november pak slaag kreeg: "We willen niet weer met 6-0 de boot ingaan"

door Redactie



Na een deugddoende winterbreak trappen KV Oostende en KRC Genk dinsdagavond het voetbal op het hoogste Belgische niveau opnieuw op gang. Albert Stuivenberg maakt zijn debuut als trainer van Genk en hoopt vanzelfsprekend op een goed resultaat.

“Ik had graag wat meer tijd gehad voor deze wedstrijd, maar die is er nu eenmaal niet", tekende Sporza op uit de mond van de Nederlandse trainer. "Wat een goed resultaat zou zijn in Oostende? Winnen. Er is natuurlijk het gegeven dat de strijd beslist wordt in twee matchen. Maar wij willen altijd winnen."

Voor de jaarwisseling ging Genk nog zwaar onderuit op het veld van Oostende. Toen werd het maar liefst 6-0. Iets wat Stuivenberg natuurlijk niet wil zien gebeuren bij zijn debuut. "Ik heb de beelden van die wedstrijd ondertussen gezien, maar het heeft geen zin meer om daarbij stil te staan.”