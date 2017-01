Niet Messi, niet Ronaldo, maar wel Neymar is de meest waardevolle speler in Europa, drie Belgen in top 25

door Timothy Collard

door

Niet Lionel Messi, niet Cristiano Ronaldo, maar wel Neymar is de meest waardevolle speler ter wereld, drie Belgen in top 25

Niet Lionel Messi, niet Cristiano Ronaldo, maar wel de Braziliaan Neymar is op dit moment de meest waardevolle speler in Europa is. Dat heeft een onderzoek van CIES Football Observatory, dat zich bezighoudt met voetbaldata en-onderzoek, uitgewezen. In de top 25 is er ook plaats voor drie Belgen.